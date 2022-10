Zondag twerkdag: dansleraar geeft workshops ‘twerken’ in Leuven

Zondagavond gaf Sarah de eerste van meerdere workshops in De Danstuin in Leuven-centrum, met haar eenmansdansschool Confidança. “Een samentrekking van ‘dans’ en ‘confidence’,” legt ze uit. Twerken is de dans bij uitstek om body positivity en zelfvertrouwen te genereren, aldus de dansleraar. “Het is een van oorsprong sensuele dans uit de Caraïben, in de eerste plaats gericht op vrouwen, wat niet wegneemt dat ook mannen welkom zijn. Enerzijds gaat het om het plezier, anderzijds is er om te twerken een grote controle van de spieren nodig. Twerken wordt gruwelijk onderschat.” Op voorhand ontving Sarah tal van bezorgde reacties. “‘Zoiets ga je toch niet brengen?’ Maar die clichébeelden zijn helemaal niet terecht. Twerken wordt gruwelijk onderschat,” zegt Sarah stellig. De vijf deelnemers, voorlopig exclusief vrouwelijk, keken alvast terug op een geslaagde workshop. “Ze waren verbaasd dat het zo intensief was. De ideale workout dus.” Of moet dat ‘twerkout’ zijn?