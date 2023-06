Zomer van Sint-Pieter: 33 middagconcerten tussen 4 juli en 31 augustus

Provincie vernieuwt fietsvloot verkeers­park Kessel-Lo

Al meer dan veertig jaar lang krijgen jonge weggebruikers de kans om de verkeersregels op een veilige manier uit te proberen in het verkeerspark in het provinciedomein van Kessel-Lo, dat tijdens de lente- en zomerperiode ook openstaat voor recreatief gebruik. Omdat de uitleenbare vloot aan vernieuwing toe was door intensief gebruik, kocht de provincie 25 nieuwe fietsen aan.