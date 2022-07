Zomer in Linden pakt uit met De Romeo’s en Leuvense trots DJ Bobby Ewing: “Allemaal gratis als je online drankbonnen aankoopt”

Vergeet Rock Werchter en laat Pukkelpop voor wat het is want als je op zoek bent naar een echt gezellig festival dan moet je op Zomer in Linden zijn. Vorig jaar moest organisator Adriaan Rems -en zijn vier kompanen van lokale scoutsgroep Scouts & Gidsen Sint Kwinten Linden- nog aparte bubbels organiseren om de hele handel coronaproof te houden maar die ellendige tijden zijn gelukkig achter de rug. “In het weekend van 5, 6 en 7 augustus zijn we helemaal terug met alweer een mooie affiche. Vorig jaar mochten we onder meer Regi en Yevgueni verwelkomen op het Kerkplein in Linden en ook dit jaar geen gebrek aan mooie namen: Camille, Cleymans & Van Geel, Bart Kaëll, De Romeo’s, Eva De Roovere, DJ Bobby Ewing (aka Jimmy Dewit uit Leuven) en nog veel meer. Zowel bekende Belgische artiesten als jong opkomend talent krijgt een plaats op ons podium. Nog meer goed nieuws is dat een dagticket voor Zomer in Linden gratis is als je online drankbonnen aankoopt ter waarde van 17 euro en dat terwijl ons festival geen subsidies ontvangt.” Het volledige programma van Zomer in Linden kan je vinden op de website www.zomerinlinden.be.