Zoektocht naar studentenkot wordt lang en moeilijk: “We moeten durven kijken naar de gemeenten rond Leuven”

Op kot gaan in Leuven…Veel eerstejaars dromen er al van in het laatste jaar van het secundair onderwijs. Niet onlogisch want de KU Leuven staat hoog aangeschreven als universiteit en bovendien is Leuven een gezellige compacte studentenstad die veel te bieden heeft aan jonge mensen in de fleur van hun leven. Een aantal jaren geleden was er een tekort aan studentenkamers maar dankzij inspanningen van de universiteit, de stad en een aantal privé-initiatieven kwamen er heel wat ‘koten’ bij. De prijzen stabiliseerden en de kwaliteit van de kamers verbeterde maar ondertussen dreigt er alweer een tekort aan studentenkamers. De groei van de KU Leuven is daar niet vreemd aan. Zowel studenten uit eigen land als uit het buitenland komen graag naar de oudste studentenstad van het land en dat resulteert nu weer in een krapte op de kotenmarkt. Bovendien gaan steeds meer studenten voor een tweede diploma waardoor de roulatie minder groot wordt in studentenkamers.