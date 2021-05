Zoektocht naar militair Jürgen Conings breidt zich uit naar Leuven: politie massaal aanwezig aan flat Van Ranst

Leuven REEKS. De 7 mooiste terrassen in het groen in Leuven

15 mei We gaan drie weken op zoek naar de mooiste terrassen uit jouw buurt. Deze week strijken we neer op de mooiste terrassen in het groen in en rond Leuven. Van verborgen pareltjes in het stadscentrum tot feeëriek tafelen in een oase van rust in naburige gemeenten. Meer terrastips vind je in ons dossier.