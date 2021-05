Zoektocht naar militair Jürgen Conings afgelopen in Leuven: politie wel nog aanwezig aan flat Van Ranst

De politieagenten waren zwaarbewapend en massaal aanwezig. “Er is momenteel een politieactie gaande in de omgeving van de Vaart in Wijgmaal. Het is een preventieve actie, na een melding in verband met de gezochte militair. Ongerustheid is niet nodig, we nemen het zekere voor het onzekere en werken nauw samen met alle veiligheidsdiensten”, aldus politie Leuven op Twitter. Die grote zoekactie is intussen afgelopen: “Er is op dit moment geen grootschalige actie aan de gang, zoals het in het begin was. Over heel de regio rond Leuven waar er meldingen zijn geweest, blijft er wel een verhoogde waakzaamheid”, bevestigt de politie aan onze redactie.