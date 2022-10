Zo gaan de Vaartkomoevers eruit zien in de toekomst: “Industriële karakter wordt omgevormd tot een nieuwe urban hotspot met veel groen”

Leuven Lijnbus vat vuur op Becker Remyplein

Op een bus van vervoersmaatschappij De Lijn is donderdagavond brand uitgebroken aan het Becker Remyplein in Kessel-Lo. De oorzaak was een technisch defect aan de motor. De brand werd snel geblust met een poederblusser, nog voor de brandweer ter plaatse was, waardoor de schade beperkt is gebleven. De passagiers konden de lijnbus tijdig verlaten, er raakte niemand gewond. De sleepdienst van De Lijn kwam ter plaatse om de bus te takelen.

14:35