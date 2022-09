Zjef Cokelaere is nieuwe voorzitter van Open VLD Leuven

De bestuursverkiezingen van Open Vld Leuven luiden meteen ook de start in van een vernieuwingsoperatie. Met kersvers voorzitter Zjef Cokelaere (22) wordt er naar de komende verkiezingscampagne gewerkt en de Leuvense liberalen steken niet onder stoelen of banken dat ze streven naar een heropleving van de blauwe partij in Leuven. “Het is geen geheim dat het de liberalen het de voorbije twintig niet altijd even gemakkelijk hebben gehad”, zegt Zjef Cokelaere. “Sinds 2018 bouwen we aan een nieuw verhaal. Nu is het moment om dit project open te trekken en input vanuit alle hoeken van Leuven te verzamelen. Er staan veel activiteiten op de agenda van de komende twee jaar. Zo organiseren we bijvoorbeeld drie inspraakmomenten waarop iedereen welkom is met een visie op de toekomst van Leuven.”