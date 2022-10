Zinkgat belet autoverkeer in Zwartzustersstraat

Leuven Lezing van Filip Dewinter in Kessel-Lo loopt uit de hand: boegbeeld Vlaams Belang aangeval­len bij boekvoor­stel­ling, politie ontkent dat actievoer­ders klappen uitdeelden

Vlaams Belang-boegbeeld Filip Dewinter heeft zoals verwacht één en ander moeten incasseren voor aanvang van zijn boekvoorstelling in Kessel-Lo zaterdagavond. Dat de lezing rond ‘Omvolking’ niet zonder heibel zou verlopen, was al duidelijk toen er eerder deze week bijna 500 mensen de protestpetitie hadden getekend. “Ik weet dat links niet wil dat ik over ‘omvolking’ spreek maar dat men mij met fysiek geweld probeert te verhinderen om dit te doen, had ik niet verwacht”, aldus Dewinter in een eerste reactie. De Leuvense politie schreef een proces-verbaal uit tegen man die Dewinter aanviel maar ontkent dat dat het tot slagen of schoppen kwam.

