Zilveren bestekset gestolen terwijl bewoners slapen

Leuven Leuven vangt gevluchte Oekraïners op in Scheutsite: “Het aantal opvang­plaat­sen is uitgebreid van 90 naar 210”

De oorlog in Oekraïne is twee weken ver en steeds meer inwoners vluchten voor het geweld. De stad Leuven stelt alles in het werk om de Oekraïense bevolking maximaal te ondersteunen, waaronder de opvang van vluchtelingen. “Veel Oekraïners kunnen terecht bij familie of vrienden. Als ze geen verblijfplaats hebben, zorgen we voor noodopvang in een hotel en op de Scheutsite”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).

11 maart