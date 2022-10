Zijn studentenkoten in Leuven brandveiliger dan in Gent? Op stap met de preventieadviseur: “Geweldig vind ik hier de kookvuren met timers”

Leuven Topman katholiek onderwijs bezoekt klimaatjon­ge­ren van Sint -Pieterscol­le­ge: “In de lessen wordt er volgens ons te weinig rond klimaatop­war­ming gedaan.”

Met de droge zomer nog vers in het geheugen roept de onderwijskoepel Katholiek Onderwijs Vlaanderen oktober uit tot de klimaatmaand. De hele maand lang wisselden scholen van over het hele gewest voorbeelden van goede praktijk uit. Vandaag ging directeur-generaal Lieven Boeve in gesprek met Jonas (17), Ellen (16), Matthias (14) en Lars (17): vier jongeren van de Klimaatraad in het Sint-Pieterscollege.

