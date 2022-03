Zijn beeld was inspiratie voor hét beeld van het jaar: Leuvenaar Kristof Ramon stond vorig jaar al bij de supporterende slagersgasten. “We hebben de foto dit keer op hetzelfde moment gemaakt, maar zij heeft hem vroeger online gezet”

Leuven‘Nu al de wielerfoto van het jaar’. Superlatieven kwamen tekort voor het iconische beeld van Wout Van Aert, die tijdens de E3 Harelbeke beenhouwerij Vande Walle in Kluisbergen voorbijstuift. De fotografe die verantwoordelijk is voor het beeld, de Amerikaanse Ashley Gruber, haalde haar inspiratie bij de Leuvenaar Kristof Ramon (51), die een jaar eerder Dylan Van Baarle fotografeerde voor diezelfde beenhouwerij. “Get out of my spot: zo werkt het dus niet.”