Zijn beeld was inspiratie voor hét beeld van het jaar: Leuvenaar Kristof Ramon legde Wout Van Aert aan slagerij Vande Walle vast. “Of ik daar nog geen pak saucissen heb gekregen? Ik ben vegan”

Voetbal 1A Ly­on-huur­ling Cenk Özkacar (OHL) weet nog niet waar z’n toekomst ligt: “Focus ligt eerst op deze twee matchen”

Het einde van het seizoen nadert voor OH Leuven. Het besef dat Play-Off 2 onhaalbaar wordt, dringt stilaan door. De opbouw voor volgend jaar wordt al in gang getrokken. Of dat met of zonder verdediger Cenk Özkacar is, dat is nog een vraagteken.

16:39