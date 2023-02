Zesendertigste ICT-praktijkdag lokt meer dan duizend leerkrachten: “A.I.-toepassingen als ChatGTP zijn niet meer weg te denken uit het hedendaagse onderwijs.”

Leuven Korteketen­sla­ge­rij ‘De Veeakker’ sluit binnenkort de deuren: “Wel nog leveringen en afhaalpun­ten”

Meer dan dertig jaar is slagerij Veeakker een begrip in het Leuvense. Maar zoals men wel eens zegt, aan alle mooie liedjes komt een eind. Ook hier, al is het in dit geval wel een ‘happy end’. De winkel in de Slachthuisstraat sluit deze maand, op zaterdag 25 februari sluit de zaak definitief de deuren. Toch gaan de broers Jan (40) en Wout (41) Versteden niet bij de pakken blijven zitten. “Vlees blijft onze passie, maar we gaan op zoek naar nieuwe dingen. Waarom geen ‘vegetarisch vlees’?”

5 februari