Zesdejaars Heilig Hartinstituut vergasten politieke zwaargewichten tijdens kopstukkendebat

Leuven Benefiet van ILA voor slachtof­fers in Turkije: “Veel vrienden liggen nog onder het puin”

ILA won De Nieuwe Lichting maar van vreugde is momenteel weinig sprake. De 24-jarige zangeres met Turkse roots is erg bezorgd over de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en geeft daarom een benefietconcert in Het Depot. “Het is bang afwachten maar we willen niet met onze vingers liggen draaien”, zegt Ilayda Cicek.