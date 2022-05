Zes scholieren Sint-Pieterscollege schoppen het met gerecycleerde skateboards tot ‘Mini-onderneming van het jaar’: “Nu wacht Estland”

LEUVEN/OUD-HEVERLEEIn pretpark Walibi in Waver zijn zaterdag jonge ondernemers van alle leeftijden beloond voor hun ondernemingen op het Vlajo Next Gen Fest. Ook zes scholieren van het Sint-Pieterscollege in Leuven en het vierde leerjaar van VBS Terbank Oud-Heverlee kaapten een hoofdprijs weg.

Met presentatie van Eline De Munck en een special act van YouTuber Average Rob werden de zes jonge ondernemers in de spotlight gezet door de vzw Vlaamse Jongeren Ondernemingen, Vlajo. In de categorie secundair onderwijs won de mini-onderneming 7layers van zes scholieren uit het Sint-Pieterscollege in Leuven. Zij gebruiken afgedankte skateboards om kleurrijke ringen te maken en zo kwalitatief hout te hergebruiken. De reden dat ze voor dat materiaal hebben gekozen is omdat het anders wordt weggegooid of ergens in een hoekje belandt.

Het hout daarentegen is nog steeds van goede kwaliteit en er zitten verschillende kleurtjes in vermengd. Een skateboard heeft 7 lagen, en die hebben zij gelinkt aan zeven waarden. Zeven elementen die zij belangrijk vinden: vrijheid, grenzen verleggen, doorzettingsvermogen, vriendschap, verrassingen, gelijkheid en als belangrijkste eigenheid. 7layers, dat zijn gedelegeerd bestuurder Jarne Booghs, HR-manager Lore Uytterhoeven, commercieel directeur Aaron Van Aken, technisch directeur Anna Baeyens, financieel directeur Seppe Beelen en administratief directeur Zoë Hemmeryckx.

Volledig scherm Sleutelhangers van gerecycleerde skateboards. © 7layers

“We hadden het gehoopt, maar niet verwacht dat we gingen winnen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jarne Booghs. “De andere teams waren ook supergoed en als iemand van hen had gewonnen, hadden we het hen zeker gegund. Voor de Europese finale in juli zullen we in het Engels moeten pitchen en ons businessplan voorstellen. Daarover moeten we nog gebrieft worden.”

Of er nu zoveel kapotte skateboards in de wereld zijn? “Ja, toch wel. Als je een skateboard echt intensief gebruikt, slijten ze vrij snel. Het hangt natuurlijk ook af van hoe hard je je deck belast. Ik doe ongeveer een jaar met mijn skateboard.” De versleten stuks halen ze binnen via 7Hills, een skate-non-profitorganisatie in Jordanië die geld inzamelt om sociale en culturele activiteiten te organiseren voor kwetsbare jongeren en vluchtelingen. “Wat zij niet kunnen gebruiken, recupereren wij. Wij steunen het goede doel ook zelf met onze mini-onderneming. Het gebeurt ook dat mensen hun skateboard naar ons brengen en dan krijgen ze een ring of sleutelhanger in de plek.”

Meest ondernemend

In de jongste categorie, het basisonderwijs, werden drie ondernemende klassen beloond voor hun inzending. De tweede en derde kleuterklas van de Freinetschool Wijdeland in Sint-Truiden werden benoemd tot de meest ondernemende kleuterklas van het jaar, het vierde leerjaar van de VBS Terbank Oud-Heverlee werd bekroond tot de meest ondernemende klas bij de lagere scholen en ten slotte ging de titel van meest buitengewone ondernemende klas naar Klavertje 3 in Bilzen.

Volledig scherm Dé Meest Ondernemende Klas : het vierde leerjaar van VBS Terbank Oud-Heverlee. © rv

Finale Estland

Zowel 7layers als de andere winnaar, in het hoger onderwijs, Arkai mogen in juli België vertegenwoordigen in de Europese finale voor jonge ondernemers in de Estse hoofdstad Tallinn. Arkai is een start-up van zes studenten aan de UHasselt en won al Small Business Project van 2022. Zij ontwikkelden een meegroeibeha, die elke jonge vrouw tijdens haar ontwikkeling kan blijven gebruiken en aanpassen. De start-up Blaere van de Universiteit Gent kwam dit jaar als winnaar van de Start Academy uit de bus met een draagbare sensor en app die incontinentieproblemen preventief aanpakken.

“Ondernemen is meer dan ooit hip bij jongeren. De coronacrisis schrikte hen duidelijk niet af. Dat is hoopgevend nieuws in deze economisch moeilijke tijden”, bemerkt Peter Coenen, algemeen directeur bij Vlajo. “Steeds meer ‘dromers’ worden ‘durvers’ en ‘doeners’ die de sprong naar het ondernemerschap wagen. We stellen vast dat jongeren in een studentenonderneming stappen alsof ze een nieuwe sport kiezen. Dat is uiterst positief nieuws, want we hebben meer dan ooit durvers nodig.”