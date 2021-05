Zes moordenaars eisen online les voor rechtbank: “Geef ons gewoon beperkte toegang tot het internet”

LEUVEN Indringers maken op twee plekken buit in het Provincie­do­mein

17 mei In het Provinciedomein in Kessel-Lo is in de nacht van zondag op maandag ingebroken op twee verschillende plaatsen. Een afgesloten container in de buurt van het zwembad werd opengebroken. Uit deze container werd een waterpomp gestolen. Ook het rolluik van de kiosk aan het zwembad werd geforceerd. Uit het verkooppunt werd een aanzienlijke hoeveelheid snoep ontvreemd. De politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in.