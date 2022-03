Zes meerderjarigen en drie minderjarigen geïdentificeerd na gewelddadige afpersing in Leuven

Wegatletiek Dries Basemans spurt naar de overwin­ning in de ver­plaatste Leuvense corrida

Nadat de Eindejaarscorrida van Leuven tot tweemaal toe sneuvelde de voorbije jaren, kwam als compensatie een Lentecorrida op de kalender. Die ging deze zondag door bij een bijna ideaal weertje met Dries Basemans als winnaar in een lange spurt van vier. In de kerstperiode staat opnieuw een Eindejaarscorrida op de kalender in de hoop dat er zich geen coronaproblemen meer voordoen.

27 maart