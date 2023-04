Zes maanden oude baby liep zwaar hersentrauma op in crèche: “Arnaud heeft het nipt overleefd, maar ons leven is voorgoed veranderd”

Albert Heijn komt terug naar Leuven: “Hopelijk volgen ook andere grote ketens hun voorbeeld”

De populaire Nederlandse supermarktketen was al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie in Leuven en heeft die zopas gevonden in het hart van de stad. Bijzonder goed nieuws voor de vele Leuvenaars die sinds de sluiting van de vestiging op het Engels Plein noodgedwongen moesten uitwijken naar de Albert Heijn in Aarschot. “En ook bijzonder goed nieuws voor de leegstand”, voegt schepen van Handel Johan Geleyns (CD&V) er graag aan toe.