Zes maanden cel voor slag en bedreigen Securail-medewerker in station

Basketbal BNXT League John Fulkerson is revelatie in BNXT League: “Leuven Bears is een geweldige ervaring”

Zaterdagavond neemt Leuven Bears het in de eigen Sportoase op tegen Antwerp Giants. Het is derde keer in negen dagen tijd dat beide tenoren tegenover elkaar staan. Eerder was er een dubbele bekerconfrontatie. De tussenstand is 1-1, maar de Giants kwalificeerden zich wel voor de halve finale van de beker. Leuven krijgt een herkansing in de competitie.

17:00