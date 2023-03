Ze zijn er…42 nieuwe Blue-bikes in Leuven

Blue-bike breidt stevig uit in Leuven en dat is nodig, want uit het jaarrapport van Blue-mobility bleek eerder al dat de blauwe deelfiets nergens zo populair is als in Leuven. “Met Blue-bike bewijzen we dat de combinatie trein én deelfiets een succesformule is”, vertelt Stefaan Butaye, algemeen directeur van Blue-mobility. “Het voorbije jaar zagen we ons aantal klanten met 22 procent stijgen en het aantal ritten zelfs met 53 prcoent. Blue-bikes zijn nu al aanwezig op 110 locaties in België.”

Voordelig

In Leuven komen er nu nog eens 42 exemplaren bij gezien het grote succes in de studentenstad. “In Leuven vond je tot nu toe 155 Blue-bikes, waarvan 95 in de fietsenstalling onder het Stadskantoor, 48 aan de Kop van Kessel-Lo en 12 aan het station van Heverlee. Daar zijn er dus 42 bijgekomen, meer bepaald in de fietsenstalling onder het Stadskantoor”, aldus schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “De stad Leuven en Blue-mobility werken sinds enkele jaren ook samen via een derdebetalersregeling. Rijden met een Blue-bike is daardoor in Leuven erg voordelig. Zo betaal je slechts 1,50 euro voor de eerste 24 uur per rit. Stad Leuven en de Vlaamse Overheid leggen elk een euro bij per Blue-bikerit. Daarnaast betaal je elk jaar lidgeld en dat bedraagt 12 euro per jaar.”