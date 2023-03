Zal autopsie onthaalmoeder vrijpleiten?: “Ze blijft erbij dat val baby een spijtig ongeluk is”

BASKETBAL TOP DIVISION ONE Cédric Blanchart (Oxaco) Speler van de Week dankzij 41 gescoorde punten: “Quasi alles lukte”

In Top Division One mag Cédric Blanchart zich tot Speler van de Week uitroepen. De center van Oxaco scoorde in 31 minuten speeltijd liefst 41 punten. De op een na hoogste score dit seizoen in TDM1. Wout Leemans van Limburg United deed het begin december iets beter.