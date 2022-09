Zakkenroller mag het voor rechter komen uitleggen

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg de politiezone Leuven de melding dat er een zakkenroller actief was op de Leuvense Oude Markt. Rond 2.20 uur kon een verdachte worden aangetroffen in de Krakenstraat. De persoon voldeed aan de beschrijving van de slachtoffers. De verdachte, een man van 33 jaar zonder vaste verblijfplaats in België, had een rugzak op zich met daarin verschillende truien en jassen, een iPhone, sigaretten, et cetera. Een slachtoffer meldde zich. Zij had gezien hoe de verdachte naast haar jas ging zitten en deze even later was verdwenen. Tijdens de controle herkende zij zowel de verdachte als haar jas. Later die avond konden nog drie andere slachtoffers worden geïdentificeerd, hun spullen konden reeds worden gerecupereerd. Tijdens de arrestatie en overbrenging van de verdachte, stelde de man zich zeer weerspannig op naar de politiediensten toe. Hij schold de agenten meermaals uit en spuwde verschillende keren richting de inspecteurs. Tijdens zijn verhoor gaf de verdachte aan die avond gedronken te hebben en zich niets meer te herinneren van die avond.