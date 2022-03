Xpair zoekt ideeën voor Taal is Toekomst-trofee

“Omdat de kennis van het Nederlands achteruit boert. En als we elkaar slecht verstaan verkleint de kans dat we beste vrienden, beste collega’s en beste buren worden”, zegt Dirk Remmerie van Xpair. Xpair Communication werkt voor de trofee samen met het Davidsfonds en de Taalunie. “In een wereld waar alles meer en meer digitaal wordt, zorgt een gemeenschappelijke taal spreken voor verbinding. Nederlands zorgt er met andere woorden voor dat je sterker in je schoenen staat.Wanneer mag ik eigenlijk Nederlands spreken en het mijn taal noemen? De vraag die de multigetalenteerde Ish Ait Hamou me ooit voor de voeten wierp, zindert nog na. De Taal is Toekomst-trofee is een uitnodiging om het Nederlands te omarmen omdat het ons in al onze diversiteit bij elkaar brengt.” Kris Opdedrynck, algemeen directeur Davidsfonds vult nog aan: “De frisse en creatieve ideeën zoeken we bij het grote publiek, in Vlaanderen én Nederland. Als de initiatieven maar zoveel mogelijk mensen een geweldige goesting geven in onze taal.” Iedereen kan met ideeën voor de Taal is Toekomst-trofee terecht op www.taalistoekomst.be. Inzenden kan tot november. De uitreiking van de allereerste Taal is Toekomst-trofee gebeurt in maart 2023. Meer info: www.taalistoekomst.be