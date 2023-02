Wouter Florizoone (Groen) blij dat Leuven zijn voorstel gaat uitvoeren: “Actie is dringend nodig”

Vanaf 21 maart nemen er meer dan honderd steden en gemeenten deel aan het allereerste Vlaams kampioenschap tegelwippen, waaronder ook Leuven. Bedoeling is om zoveel mogelijk tegels in te ruilen voor onverharde oppervlakte. Gemeenteraadslid Wouter Florizoone (Groen) is tevreden dat Leuven de uitdaging aangaat: “Twee jaar geleden deed ik al het voorstel om een competitie te organiseren tussen de studentensteden. Een voorstel waar de stadsdiensten wel oren naar hadden maar het bleek nogal arbeidsintensief. In het licht van het allereerste Vlaamse kampioenschap tegelwippen lanceerde ik een uitgewerkt voorstel, inclusief een oplossing voor het ophalen van de tegels zodat de Leuvenaars niet alle tegels zelf naar het recyclagepark moeten verslepen. We zijn blij dat de stad Leuven nu op ons voorstel zal deelnemen aan het kampioenschap tegelwippen. Onze regio is één van de meest verharde van Europa. Liefst zestien procent van onze oppervlakte is verhard en dat is dubbel zoveel als het Europese gemiddelde. Actie is dus dringend nodig.” Meer info over het Vlaams Kampioenschap Tegelwippen vind je op www.vk-tegelwippen.be.