Woonzorgcentrum Sint-Vincentius op lijst van verhoogd toezicht: “Er werd in het verleden vaak met interims gewerkt”

Slecht nieuws voor Sint-Vincentius in de Brabançonnestraat in Leuven: het woonzorgcentrum staat sinds kort op de lijst van verhoogd toezicht. Volgens woordvoerder Marijke Verboven is de continuïteit verzekerd: “We hebben een actieplan opgesteld en er is een nieuwe directie aan de slag gegaan.”