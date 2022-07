Woonzorgcentrum Huize Sion moet sluiten na meerdere inspecties: “Er wordt oplossing gezocht voor drie bewoners”

Voetbal Jupiler Pro League OHL speelt gelijk tegen Fortuna Sittard: Holzhauser blijft scoren, Keita weken out

OHL speelde in zijn vijfde oefenpartij 1-1 gelijk tegen Fortuna Sittard. Holzhauser scoorde knap, zijn vijfde al in de oefencampagne. Mandela Keita ontbrak, hij is weken out met een voetblessure. En twee weken voor de competitiestart blijft het wachten op de broodnodige scorende spits.

