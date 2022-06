Woody Designs zamelt 37 kg afval in tijdens ‘Plog-day’: “We hopen anderen te inspireren”

LeuvenDe Leuvense start-up Woody Designs verwerkt als eerste in België houtafval tot decoratieve producten. Daarvoor steken de jonge ondernemers ook de handen uit de mouwen tijdens een plog-day: een Zweedse trend waarbij men zwerfvuil opruimt tijdens het joggen. “We verzamelden zo’n 37 kg afval uit wegbermen over een afstand van 60km”, vertelt Pieter.

Dankzij het succes van de eerste Woody Designs collectie, die op 16 maart werd gelanceerd, was de kaap voor hun eerste Woody plog- day sneller bereikt dan verwacht. Op 25 mei vond die eerste editie plaats in regio Leuven. “In samenwerking met de gemeente Oud-Heverlee en de ‘WePlog’-organisatie, voegden we met ons team de daad bij het woord.”, aldus mede- oprichter Michael.

“Vanuit onze missie om de Belgische afvalberg te verkleinen, wilden we onze handen uit de mouwen steken.” zegt mede- oprichter Michael Peers. “Zo ontdekten ze toevallig de trend ploggen.” Ploggen is een Zweedse trend waarbij men zwerfvuil opruimt tijdens het joggen.

Plog-day

“Deze trend sluit perfect aan bij de missie van Woody Designs.”, zegt CEO Pieter Vanbecelaere. “Al snel ontstond het idee voor een Woody plog-day.” Hier wilden de Leuvense student ondernemers ook hun klanten bij betrekken. Daarom organiseren de ondernemers per 150 verkochte producten een plog-day.

“We verzamelden tijdens deze plog-day zo’n 37 kg afval uit wegbermen over een afstand van 60km.” vervolgt Pieter trots. Maar ondanks het succes, bracht het resultaat gemengde gevoelens met zich mee voor de student- ondernemers. “Als je weet dat de totale oppervlakte wegbermen in Vlaanderen 20.000-25.000 ha bedraagt, zijn dat cijfers die verontrustend zijn. We hopen andere mensen te inspireren om te starten met ploggen. Door het registreren van de routes en gevulde vuilniszakken via de WePlog-app, werden er 10 bomen geplant en verminderde deze actie de CO2 emissie met 72kg. Een heel handige en interactieve tool om je plogsessies aangenamer te maken en zicht te krijgen op de impact van je inspanningen.”

In tussentijd hebben ze reeds de kaap voor hun tweede plog-day bereikt en is de grens van 450 stuks in zicht voor de derde editie van de “Woody plog- day”. Wil je samen met Woody Designs helpen om Vlaanderen een mooiere en milieuvriendelijke omgeving te maken? Meer informatie vind je hier.

