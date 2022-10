‘Wonen’ is thema van Dag tegen Armoede

“Jaarlijks organiseren we dit vanuit het Leuvens Collectief tegen Armoede in het kader van de internationale dag tegen armoede op 17 oktober”, vertelt Lieven Verlinde, voorzitter van het Leuvens Collectief tegen Armoede. “Het is gezien de actuele situatie (oorlog, energiecrisis, grote wachtlijsten sociale huisvesting, dure huur- en woonprijzen …) ontzettend belangrijk om het thema wonen naar buiten te brengen. Het is een zeer relevant thema, zeker voor mensen in armoede. En al zeker in een stad als Leuven waar wonen een ontzettend dure zaak is, zowel voor kopers als voor huurders. Wij brengen dit thema dan ook in de kijker vanuit verschillende invalshoeken. Zo is er bijvoorbeeld een wandeling in de binnenstad in samenwerking met Erfgoedcel Leuven. Op de Grote Markt zijn er tussen 14 en 16 uur zijn ook diverse standen rond het centrale thema. Uiteraard voorzien we ook muzikaal vertier, onder meer met een optreden van percussiegroep FabostiX en een lied van Trinity.”