Wok Dynasty en Leuvense topchef Kwinten De Paepe slaan handen in elkaar

“Waanzin wat wij hebben meegemaakt tijdens verblijf van sultan”: waarom onvergete­lijk jaar voor hotel The Fourth niets met corona te maken heeft

Hotel The Fourth in Leuven blijft nog tot september gesloten. Een financiële aderlating, maar voor het luxehotel is 2020 geen verloren jaar. Dat is te danken aan de sultan van Oman, Qaboos bin Said al Said (79), die er verbleef van december tot eind januari. De dag dat chef Kwinten De Paepe en Jan Callewaert, eigenaar van het hotel en het restaurant, het nieuws vernamen, vergeten ze niet licht. “De sultan wilde het héle hotel afhuren. Dat hoorden we één dag op voorhand. Daar stonden we dan...”, klinkt het.

13 juni