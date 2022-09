WK supporters op post in café Farao in Leuven: “Als dit in Leuven was gebeurd, dan was dit het grootste volksfeest ooit”

LeuvenOp wat restanten van afgelopen nacht na, is het vrij rustig op de oude markt in Leuven. Behalve in café Farao. Daar openen ze vandaag éxtra vroeg voor het WK wielrennen. Rond 7 uur zitten de trouwe supporters op post en zit de sfeer er al goed in. “Het is formidabel! Maar nu ga ik bijna mijn bed inkruipen.”

“Door de stress kon ik niet meer slapen dus om 5.30 uur was ik hier”, lacht Mitch Mertens, gerant van café Farao. “De meeste van ons zijn echte koersliefhebbers. Iedereen kijkt naar de voetbal, wij kijken naar de koers. Of toch de meesten”, lacht Mitch terwijl hij naar Philippe, een slapende tooghanger, kijkt. “Maar hij is er wel op gekleed (lacht). Ik denk niet dat er veel volk gaat afkomen, maar de mensen die er zijn, zijn gepassioneerd door de koers. Als we wereldkampioen worden is het altijd plezanter om dat samen te kunnen vieren.” Ondertussen worden er volop pintjes getapt, met hier en daar een shotje tegen de spanning.

Aan de toog gaat een blad rond: ‘Wie gaat er winnen?’. De inzet? Eén euro. De meningen aan de toog zijn verdeeld. “Ik supporter voor de Belgen. Ik hoop dat Van Aert wint, maar het maakt me eigenlijk niet veel uit”, zegt Mitch.

Koersfans

Aan het begin van de toog zit fanatieke koersfan Stijn Frooninckx. “Ik wou dit live meemaken, ik ben al van gisteren 10 uur wakker om naar het WK te kijken. Op wie ik heb ingezet? Van Aert natuurlijk”, vertelt hij enthousiast.

“Als Van Aert wint, dan breken we het kot af”, vult Mitch aan. “We mogen hopen hé, anders is het voor volgend jaar.”

Aan de andere kant van de toog delen ze een andere mening. “Ik heb ingezet op Evenepoel”, zegt uitbater Daniël. “De match uitzenden was volledig het idee van Mitch, dus ik ben vroeg opgestaan om mee het café te komen klaarzetten.”

“Ik liever gehad dat het weer in Leuven was, want dit is toch vroeg”, glimlacht Britt De Paepen. Zij heeft speciaal haar wekker gezet om het WK op het scherm in café Farao te zien. “We hebben de inzet op Evenepoel ondertussen verdubbeld”, lacht ze op 30 km van de finish.

Rond 8.30 uur wandelt ook Tom Rondeel uit Gent binnen. “Ik had gisteren een vrijgezellenavond, maar ik ben rond 4 uur - iets vroeger dan de rest - afgehaakt. Ik heb mijn wekker gezet want ik wilde de koers zien. Ik hoop dat er een belg wint. Ik ging geen pintjes meer drinken, maar ik heb er al één in mijn hand (lacht). De rest slaapt nog, het zijn plooiers.”

Nog 20 km, de spanning begint te stijgen. “Het is altijd spannend. Hij kan iets voorhebben, vallen of een platte band krijgen. Maar het is ongelofelijk dat we dit kunnen meemaken, dat heb ik nog niet veel meegemaakt.” Ondertussen begint de toog al goed vol te zitten.

De finish

En dan gebeurd het, Evenepoel rijdt als eerste over de finish. “Het is geweldig! Het is al zo lang geleden dat er een Belg wereldkampioen is geworden in de koers. Je kan niet beter hebben, en dan nog Evenepoel”, vertelt Stijn. Oorspronkelijk had hij ingezet op Van Aert, maar hij is blij dat een belg gewonnen heeft. “Als je van 30 km komt dan is dit toch heel uitzonderlijk. Het is formidabel! Stuyven heb ik wat weinig gezien, hij is me een beetje ontgaan”, lacht hij. “Het gaat zeker gevierd worden, al ga ik nu bijna mijn bed in kruipen.”

De flessen worden ontkurkt en doorgegeven aan de toog. “Wij zijn heel blij dat we zijn opgestaan”, klinkt het aan de andere kant bij de Evenepoel fans. - ondertussen is ook tooghanger Philippe wakker geworden - “Het is een klassenbak, dat moeten we nu wel toegeven. Dat je dit op je 22 jaar al kan doen.. Als dit in Leuven was gebeurd, dan was het het grootste volksfeest ooit geweest. Vanavond zijn het de Belgen dus het gaat nog een lange dag worden (lacht).”

“Mijn maten zitten in Gent in een café dus ik ga de trein pakken en daar het feestje verder zetten” aldus Tom

