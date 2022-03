WK Papieren Vliegtuigjes komt terug naar Leuven: “Gelijkenis tussen mijn wingsuit en zo'n papieren vliegtuigje is treffend”

Drie jaar geleden toonde Dries Feremans uit Wilsele zich nog de beste in de kwalificaties in Leuven op het WK Papieren Vliegtuigjes. Met een afstand van 37,8 meter mocht hij zelfs het Belgisch record op zak steken. Na enkele jaren afwezigheid door de coronamaatregelen is het opmerkelijke wereldkampioenschap weer helemaal terug want vergis je niet: gooien met papieren vliegtuigjes is voor de deelnemers echte topsport. Met allerlei technieken en een sluwe strategie proberen de deelnemers van Red Bull Paper Wings elkaar te slim af te zijn met slechts één doel voor ogen: de wereldfinale in Oostenrijk. Zover is het nog niet want eerst staan de kwalificaties op het programma.

Wereldfinale in Oostenrijk

In ons land zijn er vier voorrondes voorzien en eentje daarvan is in Leuven op dinsdag 29 maart. Op de affiche twee disciplines: de langste afstand en de langste tijd in de lucht zweven. De winnaars van de voorrondes gaan door naar de nationale finale en daarna volgt de begeerde wereldfinale in de iconische Hangar-7 in Oostenrijk. De hoofdprijs is alvast niet min: een unieke vliegervaring met de beroemde Flying Bulls. De bekende wingsuitpiloot en basejumper Cedric Dumont kijkt er alvast naar uit om deelnemers uit alle hoeken van de wereld aan het werk te zien tijdens de ultieme finale. “De gelijkenis tussen mijn wingsuit en zo’n papieren vliegtuigje is treffend”, klinkt het. “We creëren lift, werken met profielen van vleugels en houden constant rekening met onze glide ratio van 4:1 (horizontale snelheid ten opzichte van verticale snelheid, nvdr). Mijn tip? Een eenvoudig concept is meestal het meest efficiënte.” Inschrijven voor de Qualiflyers kan op www.redbullpaperwings.com.