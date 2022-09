WK-brons voor Vlad Van Mechelen: “Tien keer gestorven, tien keer herrezen”

Francis heeft er een korte nacht opzitten. “Sven Ornelis heeft mij wakker gebeld, trek het je niet aan”, zegt de fiere vader. Door een medisch akkefietje kon hij er tot zijn grote frustratie op het WK in Australië niet bij zijn. Op de beeldbuis dan maar, in het midden van de nacht. “Ik stond in constant contact met mensen aan de zijlijn”, vertelt Francis. “Het was nagelbijten. Vlad is tien keer gestorven, en iedere keer herrezen. Nadat hij de pers aan de meet had toegesproken heb ik hem gebeld. Ik zei: ‘Afgezien zeker?’ Vlad verzekerde me dat hij altijd nog wat reserve opspaarde voor de eindsprint. Hij kon nog sprinten, en het brons was binnen.”