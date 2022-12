Winters Bierfestival van De Dijleschuimers: “Liefst veertien bieren uit gastland Polen”

Leuven is ontegensprekelijk een bierstad met een rijke geschiedenis. Dat werd in de film Leuven Bierstad van vzw Fonk eens te meer bewezen, nota bene met Jeroen Meus als verteller. Als we anno 2022 over Leuven en bier spreken dan denken velen meteen aan AB InBev en Stella Artois maar uiteraard heeft de universiteitsstad veel meer in de aanbieding. Tot op vandaag zijn er heel wat kleine brouwerijen aan de slag in onze regio en die leveren prima biertjes af. Heel wat van die bieren kan je ontdekken op het Winters Bierfestival van De Dijleschuimers in Genadedal in Kessel-Lo. Op 3 december tovert de bekende Leuvense biervereniging het ontmoetingscentrum immers om in een walhalla voor liefhebbers van het betere gerstenat. Op het festival ontdek je overigens niet alleen topbieren uit eigen regio maar uit heel de wereld. “Net zoals vorig jaar bieden we een zestigtal winterse bieren uit binnen- en buitenland aan”, vertelt Katia Warny van De Dijleschuimers. “Ook leuk: vanaf deze editie werken we met een gastland. Op deze editie serveren we liefst veertien Poolse bieren. Ik denk bijvoorbeeld aan Grodziskie, een traditioneel Pools bier van hoge gisting. Uiteraard blijven we onze lokale brouwers ondersteunen en dan klinken namen zoals De Coureur, De Vlier en Adept uiteraard bekend in de oren. Van die laatste brouwerij -in een samenwerking met De Vlier- schenken we bijvoorbeeld Middernachtzon B.A. Raw Ale. Dat is een donker bier dat één jaar rijping achter de rug heeft op een jenevervat van Filliers. Qua buitenlandse toppers hebben we onder meer Deos in de aanbieding, een koffiestout van Seven Island Brewery uit Griekenland.”