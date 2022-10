Winkeldieven steken pamperdoos vol tabakswaren: tien maanden cel

De diefstal vond 27 april plaats in het filiaal in de Groenveldstraat in Leuven. Omstreeks 12.20 uur zag een winkelinspecteur hoe een man een doos pampers in zijn winkelkar legde, de doos open knipte, de pampers eruit haalde en er 78 pakjes roltabak in stopte. Hierna zette hij de doos in een rayon, hij nam er een foto van en hij verliet de winkel. Even later kwam een tweede man de doos ophalen en hij rekende deze af aan de kassa. Op deze manier werd een doos pampers afgerekend, terwijl deze gevuld was met roltabak. De man werd voorbij de kassa staande gehouden door de winkelinspecteur en de politie werd verwittigd. Het parket vorderde voor de beide verdachten, een 65-jarige en een 40-jarige man van Georgische afkomst en zonder gekende verblijfplaats in België, een gerechtelijk onderzoek wegens winkeldiefstal in het kader van een vereniging. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ze ook buit maakten in Oudergem en Liedekerke. “De weerhouden feiten werden enkel gepleegd uit winstbejag. De buitenstond uit vlot verkoopbare tabakswaren, waarbij de verkoopprijs hoog is”, aldus de rechtbank in het vonnis. Naast de celstraf moeten de twee ook een geldboete van 800 euro ophoesten.