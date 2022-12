Winkeldief slaat twee weken na veroordeling opnieuw aan het stelen

Voor een diefstal op 27 juni in het Antwerpse werd Mihaita-Gabriel C. op 10 augustus dit jaar in Mechelen veroordeeld tot acht maanden cel. Twee weken later sloeg hij opnieuw toe in Inno in Leuven. Daar wilde hij aan de haal gaan met twee kledingstukken van het merk Boss ter waarde van 260 euro. De man werd uiteindelijk betrapt met de kledij in zijn rugzak. Die was binnenin afgewerkt met zilverpapier om het alarm te omzeilen. De rechtbank in Leuven veroordeelde hem opnieuw tot acht maanden cel. Eerder dit jaar werd hij ook in Antwerpen nog veroordeeld tot achttien maanden met uitstel. C. verblijft momenteel in de Leuvense hulpgevangenis.