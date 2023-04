Winkeldief op heterdaad betrapt in Inno Leuven

Ex-burgemees­ter Michel Baert stelt nieuwe partij SAMEN voor: “Lokale politiek moet draaien om lokale problemen”

Ex-burgemeester Michel Baert slaat met verschillende gemeenteraadsleden en schepenen opnieuw de handen in elkaar. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 in het vooruitzicht richt Baert een nieuwe Boortmeerbeekse partij op. “Met onze nieuwe partijnaam ‘SAMEN’ gaan we ‘Samen voor Boortmeerbeek’.”