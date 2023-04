Winderige dagen verwacht – dit gaat het weer worden in Leuven

OP KOT IN... Leuven. Kelly betaalt 645 euro per maand: “Ontspannen met kameraden lukt niet als je de laatste trein moet halen”

Wie studenten in zijn omgeving heeft, weet het: een degelijk kot vinden voor een schappelijke prijs wordt steeds lastiger. Onze redactie neemt de kotenmarkt in de Vlaamse studentensteden onder de loep. Vandaag trekken we naar Leuven: voor velen dé studentenstad bij uitstek. We kijken binnen bij Kelly (21), en delen tips over op kot gaan in de Dijlestad. Hoe vind je je weg in het kotenbestand?