Wilselse scouts in de bres voor Oekraïne

De komende zondagen -3 en 10 april van 13u30 tot 14u30- zamelen de scouts hulpgoederen in, gaande van hygiënemateriaal en voeding tot medisch materialen. Dit doen ze aan de ingang van gemeenschapscentrum De Bosstraat. “We hoorden van verschillende mensen in onze omgeving dat ze iets wilden doneren maar niet goed weten wat en hoe. Daarom willen we de drempel verlagen met een lokale inzamelactie, hier in ons eigen Wilsele-Putkapel”, zegt Ruben Geleyns, voorzitter van de vzw Damiaanscouts. De donaties worden afgeleverd bij het Oekraïens Huis in de Halfmaartstraat dat zal instaan voor de verdere verdeling. Heel concreet is er nood aan kledij voor kinderen onder de 12 jaar, speelgoed, medicatie en niet-bederfbare voeding. Een volledige lijst is te vinden op de website: www.leuven.be/schenk-materiaal