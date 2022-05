Wij spraken de frontvrouw van het Russische Pussy Riot van op haar geheime locatie: “Helaas begreep iedereen pas hoe Poetin echt is, toen hij in Oekraïne een oorlog begon”

Leuven Muziekwin­kel Keymusic sluit deuren in Leuven: de opvolger van het legendari­sche Music Center is niet meer

Keymusic sluit vanaf 15 mei de deuren in Leuven. Met die beslissing komt er een einde aan een muziekwinkel met een lange geschiedenis. “Onze klanten kunnen voortaan steeds terecht in de winkels in Brussel, Hasselt, Mechelen en Antwerpen”, laat de directie en het team van Leuven weten. Zonder enige twijfel een verlies voor Leuven want zowel de hobby-muzikant als de professionele artiesten vonden nog steeds een ‘thuis’ in de opvolger van Music Center.

10 mei