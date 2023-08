Wielerfans genieten van WK-broertje 'Tour of Leuven - Memorial Jef Scherens’

Buurtbewo­ner schrijft boek over Vijvers van Bellefroid: “Als het aan minister Helleputte had gelegen, stonden we nu midden in industrie­ge­bied”

Met de aankoop van de Vijvers van Bellefroid - een voormalige kweekvijver voor karpers - gaf de stad Leuven in 2019 een waardevol stuk natuurgebied terug aan haar bewoners. Maar buurtbewoner Frank Heremans (62) leerde de natuurpracht van de vijvers al veel eerder kennen. De liefde was zo diep dat hij een boek schreef over de plek die grenst aan zijn tuin. “Voor mij is dit de mooiste plek op de wereld.”