Wie stuurt Yaron (15) een kaartje voor zijn ‘sweet sixteen’ in het ziekenhuis? “Er wacht hem nog een lange revalidatie van minimum 12 tot 14 weken”

LeuvenDe familie Tytgat lanceert een bijzondere oproep voor onze lezers. Hun zoon Yaron kende een moeilijke start in het leven door een zuurstoftekort en net nu de jongen met een motorische en lichte mentale beperking zo hard uitkijkt naar zijn zestiende verjaardag ligt hij voor lange tijd in het ziekenhuis. “Daarom doen we een oproep om Yaron voor zijn ‘sweet 16’ een kaartje te sturen als steun in deze zware en moeilijke periode”, vertelt papa Gino Tytgat.

Sweet sixteen…Billy Idol bezong die heel speciale verjaardag met veel overtuiging en we herinneren ons allemaal nog hoe wonderbaarlijk het leven was op die bijzondere leeftijd. Er is veel veranderd in de wereld sinds de hit van Billy Idol uit 1986 maar het wonder van zestien jaar jong worden, is nog steeds hetzelfde. Dat beseft ook de familie Tytgat die samen met zoon Yaron uitkijkt naar zijn zestiende verjaardag op 1 mei. Helaas is het leven niet altijd hetzelfde voor Yaron als voor andere tieners. “Yaron werd op 1 mei 2006 geboren maar helaas veel te vroeg, al na 32 weken zwangerschap”, vertelt mama Nathalie. “Na een hele moeilijke levensstart door een zuurstoftekort werd er bij Yaron cerebrale parese vastgesteld. Dat is een aandoening met een motorische en een licht mentale beperking tot gevolg.”

Zware operatie

Yaron is ondertussen vijftien jaar jong en kijkt enorm uit naar zijn zestiende verjaardag. Spijtig genoeg belandde de jongen recentelijk in het ziekenhuis en het ziet er niet naar uit dat hij tegen zijn verjaardag al weer terug thuis zal zijn. “Sinds 12 april is Yaron opgenomen in UZ Leuven waar hij op 13 april een heel zware operatie heeft ondergaan aan zijn beide benen en zijn rechtervoet”, aldus papa Gino Tytgat. “Daardoor moet hij gedurende een lange tijd in braces en gips blijven liggen. En daarna wacht hem in UZ Leuven nog een hele lange revalidatie van minimum twaalf tot veertien weken.”

Volledig scherm Yaron is een grote fan van voetbal en droomt ervan om ooit G-voetbal te spelen. © RV

Het gevolg van de zware operatie en onvermijdelijke revalidatie laat zich raden: Yaron moet noodgedwongen zijn ‘sweet sixteen’ vieren in het ziekenhuis. Niet meteen een droomscenario en zelfs een stevige domper op de feestvreugde.”Yaron keek er zo naar uit”, klinkt het. “Maar door de omstandigheden kan hij zijn zestiende verjaardag inderdaad niet vieren met familie en vrienden. Daarbij komt nog dat bezoek nog steeds niet is toegestaan door de coronamaatregelen in het ziekenhuis. Yaron ziet zijn broers, zusjes en vrienden enkel via de sociale media en dan nog vaak kort. Op de therapie na slaat de verveling dan ook snel toe en worden het al snel lange dagen in het ziekenhuis.”

Quote We hadden graag een oproep gedaan aan de lezers om Yaron een kaartje of een tekening te sturen in het ziekenhuis. Het is een klein gebaar dat hem zal opbeuren en zeker ook zal steunen in deze zware en moeilijke periode Papa Gino Tytgat en mama Nathalie Vanhecke

Maar niet getreurd want de ouders van Yaron nemen nu een opmerkelijk initiatief om het lange verblijf in het ziekenhuis en de ‘gemiste sweet sixteen’ toch een beetje goed te maken. “We hadden graag een oproep gedaan aan de lezers van HLN om Yaron voor zijn verjaardag een kaartje of een tekening te sturen in het ziekenhuis. Het is een klein gebaar dat hem zal opbeuren en zeker ook zal steunen in deze zware en moeilijke periode. En voor wie inspiratie zoekt: Yaron is een grote fan van voetbal. Zo is het zijn grote droom om ooit bij het G-voetbal te kunnen spelen”, besluiten Gino en Nathalie. Nog dit en niet onbelangrijk: wie tegen 1 mei een kaartje of een tekening wil sturen naar Yaron kan dat doen op het adres UZ Leuven Gasthuisberg t.a.v. Yaron Tygat, E351 Kamer 506, Herestraat 49, 3000 Leuven.

