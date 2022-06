Wie is verantwoordelijk voor drievoudige moord in Kessel-Lo? “Rikki (47) was een drugsdealer en heeft veel vijanden gemaakt”

Kessel-LoWie heeft Anita D. (54), haar zoon Wesley (24) en hun huisgenoot Rikki (47) vermoord in in Kessel-Lo? Daar proberen de speurders nu een antwoord op te vinden. Wat zeker is: de slachtoffers stierven een “gewelddadige dood” en de dader(s) is al dagen op vrije voeten. Volgens Kevin, broer van Wesley en zoon van Anita, moeten de speurders in de richting van het drugsmilieu kijken en ook de ex-vriendin van Rikki (47) vreest dat zijn problematiek hen fataal is geworden. “Als hij dronk, werd hij heel agressief en bedreigde hij mensen”, vertelt ze.