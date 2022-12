Wie heeft Rocko gezien? 8 jaar oude hond is al bijna drie weken vermist in regio Leuven

Rocko ontsnapte op donderdag 24 november uit zijn woning op de Diestsesteenweg in Kessel-Lo. “We hebben een probleem met onze voordeur en Rocko is plots naar buiten geglipt”, vertelt Claire Van Hemelryck. “We zijn hem nog achterna gegaan, maar Rocko is een heel snelle hond. De voorbije dagen en weken zijn we dag en nacht op zoek naar hem in de ruime omgeving van Leuven. We krijgen soms meldingen, vorige week donderdag had iemand Rocko nog gezien aan de Hogeschool UCLL in Heverlee, maar het is helaas snel donker en dat maakt de zoekacties een pak moeilijker. We zijn zelfs met ‘Lostdogzzz’, een VZW die bestaat uit vrijwilligers en helpt bij het opsporen van vermiste honden, al vaak gaan zoeken naar Rocko met speurhonden.”