Wie de afgelopen dagen om een vers brood ging was niet bepaald ‘le bienheureux’ : acht vestigingen Alexandre gesloten wegens failissement

LeuvenMenig gevloek bij heel wat Leuvenaars deze week. Alle vestigingen van bakkerij Alexandre, al jarenlang een gevestigde waarde in het Leuvense, bleken plots gesloten. Niet enkel moeten heel wat klanten plots op zoek naar een andere bakker, in één klap komen dus maar liefst acht panden leeg te staan. En dat net nadat de cijfers van vastgoedadviseur Locatus bekend geraakten waaruit blijkt dat de leegstand bij handel en horecazaken in Leuven voor het tweede jaar op rij daalt.