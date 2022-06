Werkmateriaal uit geparkeerde camionette gestolen

Leuven Muzikant Geert Maris (Nona Mez) overleden: “Een ‘lonesome cowboy’ maar altijd uiterst charmant en attent”

De Leuvense muziekscène is in diepe rouw na het onverwachte overlijden van Geert Maris. De muzikant was ook bekend als Nona Mez en kon rekenen op veel waardering in het artiestenmilieu.

3 juni