Werkmateriaal gestolen op bouwwerf

In de loop van het weekend kreeg een bouwwerf in de Tiensestraat in Leuven ongewenst bezoek. Arbeiders stelden maandagochtend vast dat een onbekende verdachte zich vermoedelijk langs een stelling toegang tot de werf verschaft had. Er werden verschillende werftoestellen gestolen, zoals een boormachine en een schroefmachine. De politie kwam ter plaatse en stelde proces-verbaal op.