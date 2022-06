Werkgroep verkeer Bovenlo-Langelo is het wachten beu en schildert fietsen op de straat: “Veiligheid is beneden alle peil”

Leuven Dertigste keer jammen met Fonske

Al voor de dertigste keer biedt stad Leuven jong muzikaal talent de kans de trappen onder het Rector De Somerplein in te palmen onder het goedkeurend oog van Fons Sapientiae tijdens Jammin’ With Fonske. 29 juni is het opnieuw aan de jeugd om de zomervakantie muzikaal in te luiden.

