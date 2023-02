Werken aan station Wijgmaal kunnen normaal nog deze maand hervatten

Twee platteland­s­pro­jec­ten in Haacht mikken op ontmoeting en betere gezondheid voor kwetsbaren

In Haacht starten binnenkort twee gloednieuwe projecten op, met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Europa. Zowel Het Wachthuis als OCMW Haacht sleepten subsidies in de wacht voor de uitwerking van een grootschalig plattelandsproject. In totaal gaat het om meer dan 200.000 euro steun.