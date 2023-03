Werken aan het wegdek in Achturenstraat: verkeer volgt tijdelijke omleiding

Leuven kleurt groen en blauw op Rare Disease Day

Ter gelegenheid van de internationale Rare Disease Day kleurde het oorlogsmonument op het Martelarenplein in Leuven vandaag groen en blauw. De actie is een initiatief van RaDiOrg - de koepel voor zeldzame ziekten in België - die daarmee aandacht eist voor de meer dan 500.000 patiënten met een zeldzame ziekte in eigen land. Speciaal voor de gelegenheid lanceerde het UZ Leuven vandaag een interactieve tool voor kinderen en jongeren met een chronische ziekte.